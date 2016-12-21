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При спробі затримання знайдений застреленим екс-заступник голови "Нафтогазу"

Середа, 21 грудня 2016, 13:55
При спробі затримання знайдений застреленим екс-заступник голови Нафтогазу

У Вінницькій області в своєму будинку застрелився колишній заступник голови Нафтогазу часів Януковича Геннадій Юр'єв.

Як повідомив "Українській правді" речник Нацполіції Ярослав Тракало, у середу працівники військової прокуратури з'явилися до його будинку в селищі в Тиврівському районі.

З метою проведення невідкладних слідчий дій, а саме затримання підозрюваного в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч 5 статті 191 КК (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах - УП) співробітники військовою прокуратури прибули до будинку.

Ще до їхнього потрапляння в будинок, вони почули хлопок. Всередині вони виявили тіло з вогнепальним пораненням в голову", - сказав Тракало.

Він додав, що особа вбитого встановлюється.

Водночас, джерела УП підтвердили, що знайдений в будинку чоловік – це Геннадій Юр'єв. Речник Генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган підтвердила УП, що  саме Юр'єв був знайдений у будинку мертвим.

Трохи згодом Сарган в своєму пості в Facebook написала, що Генпрокуратурою в межах кримінального провадження за фактом розкрадання грошових коштів ДАТ "Чорноморнафтогаз" НАК "Нафтогаз України" при закупівлі самопідйомних плавучих бурових установ було проведено низку обшуків.

"Після проникнення до одного з обшукуваних приміщень слідчою групою був виявлений труп колишнього заступника голови НАК "Нафтогаз України", який ймовірно здійснив постріл з вогнепальної зброї під час проникнення. На даний час на місці працює слідча оперативна група", - написала вона.

Юр'єв працював заступником голови Нафтогаза, коли компанію очолював Євген Бакулін. Він входив у так звану групу РосУкрЕнерго.

Він був фігурантом розслідування, яке стосувалося зловживань на державних тендерах. Підозрюваними в цій справі є брати Олександр та Сергій Кацуба.

Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: НафтогазГенпрокуратура
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