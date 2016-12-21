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При попытке задержания найден застреленным экс-заместитель главы "Нафтогаза"

Среда, 21 декабря 2016, 13:55
При попытке задержания найден застреленным экс-заместитель главы Нафтогаза

В Винницкой области в своем доме застрелился бывший заместитель главы "Нафтогаза" времен Януковича – Геннадий Юрьев.

Как сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало, в среду сотрудники военной прокуратуры явились в его дом в поселке в Тывровском районе.

"С целью проведения неотложных следственных действий, а именно задержания подозреваемого в рамках расследования уголовного производства, открытого по ч 5 статьи 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах - УП) сотрудники военной прокуратуры прибыли в дом", - сказал он.

"Еще до их попадания в дом, они услышали хлопок. Внутри они обнаружили тело с огнестрельным ранением в голову", - сказал Тракало.

Он добавил, что личность убитого устанавливается.

В то же время, источники УП подтвердили, что найденный в доме мужчина - это Геннадий Юрьев. Впоследствии представитель генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган подтвердила УП, что именно Юрьев был найден в доме мертвым.

Чуть позже Сарган в своем посте в Facebook написала, что Генпрокуратурой в пределах уголовного производства по факту хищения денежных средств ГАО "Черноморнефтегаз" НАК "Нафтогаз Украины" при закупке самоподъемных плавучих буровых учреждений были проведены обыски.

"После проникновения в одно из обыскиваемых помещений следственной группой был обнаружен труп бывшего заместителя председателя НАК "Нафтогаз Украины", который вероятно выстрелил из огнестрельного оружия во время проникновения. В настоящее время на месте работает следственная оперативная группа", - написала она.

Юрьев работал заместителем главы "Нафтогаза", когда компанию возглавлял Евгений Бакулин. Он входил в так называемую группу РосУкрЭнерго.

Он был фигурантом расследования, которое касалось злоупотреблений на государственных тендерах. Подозреваемыми в этом деле являются братья Александр и Сергей Кацуба.

Оксана Коваленко, УП

Темы: НефтегазГенпрокуратура
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