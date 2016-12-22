Порошенко й Кононенко вночі приїхали до СБУ
Четвер, 22 грудня 2016, 00:56
Кортеж президента Петра Порошенка пізно ввечері помітили біля воріт будівлі Служби безпеки України на Володимирській у Києві.
Про це написав журналіст Михайло Ткач у facebook.
За його спостереженнями, туди ж від будівлі уряду перемістилася машина, якою користується депутат президентської фракції Ігор Кононенко.
"А тепер президент і Кононенко приїхали в СБУ. Тільки що бачив як заїжджав президентський кортеж в ворота на Володимирській", - повідомив він.
Ткач підтвердив фотографіями й відео, що біля будівлі СБУ також припарковано автомобіль, на якому їздить заступник глави фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Кононенко.
О 23.40 автомобіль Кононенка стояв біля Кабінету міністрів, повідомив журналіст.