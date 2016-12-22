Порошенко и Кононенко ночью приехали в СБУ

Кортеж президента Петра Порошенко поздно вечером заметили у ворот здания Службы безопасности Украины на Владимирской в Киеве.

Об этом написал журналист Михаил Ткач в facebook.

По его наблюдениям, туда же от здания правительства переместилась машина, которой пользуется депутат президентской фракции Игорь Кононенко.

"А теперь президент и Кононенко приехали в СБУ. Только что видел как заезжал президентский кортеж в ворота на Владимирской", - сообщил он.

Ткач подтвердил фотографиями и видео, что у здания СБУ также припаркован автомобиль, на котором ездит заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко.

В 23.40 автомобиль Кононенка стоял возле Кабинета министров, сообщил журналист.