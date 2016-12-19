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СМИ: Грузовик въехал в толпу на ярмарке в Берлине

Понедельник, 19 декабря 2016, 20:37

Грузовик въехал в толпу на Рождественской ярмарке в Берлине.

Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на местные СМИ.

Издание Reuters со ссылкой на местную полицию сообщает о гибели одного человека в результате инцидента.

 
 

MailOnline сообщает о гибели двух человек.

Издание приводит слова туристки из Англии Эммы Рустон, которая рассказала, что рядом с местом наезда нет трассы.

Пока неизвестно, речь идет о несчастном случае или теракте.

Инцидент произошел через час после того, как в Турции убили российского посла.

Как известно, 14 июля на Английской набережной в Ницце грузовик врезался в толпу людей, возвращавшихся с праздничного салюта. В результате теракта погибли 86 человек.

Ранее спецслужбы нескольких стран предупреждали о возможности терактов на Рождество, напоминает Европейская правда.

Украинская правда

Темы: Германия
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