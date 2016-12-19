СМИ: Грузовик въехал в толпу на ярмарке в Берлине
Грузовик въехал в толпу на Рождественской ярмарке в Берлине.
Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на местные СМИ.
Издание Reuters со ссылкой на местную полицию сообщает о гибели одного человека в результате инцидента.
MailOnline сообщает о гибели двух человек.
Издание приводит слова туристки из Англии Эммы Рустон, которая рассказала, что рядом с местом наезда нет трассы.
Пока неизвестно, речь идет о несчастном случае или теракте.
Инцидент произошел через час после того, как в Турции убили российского посла.
Как известно, 14 июля на Английской набережной в Ницце грузовик врезался в толпу людей, возвращавшихся с праздничного салюта. В результате теракта погибли 86 человек.
Ранее спецслужбы нескольких стран предупреждали о возможности терактов на Рождество, напоминает Европейская правда.
Украинская правда