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Суд відмовився дати добро на затримання екс-глави Вищого госпсуду – ЗМІ

Четвер, 22 грудня 2016, 12:20

Печерський районний суд Києва відмовився дозволити Генеральній прокуратурі затримання і доставку в суд колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова.

Про це повідомляють "Українські новини" в четвер, посилаючись на інформоване джерело.

"Суд відмовив у наданні дозволу на затримання і доставку в суд Татькова", - сказав співрозмовник агентства.

За попередньою інформацією, суд взяв до уваги доводи сторони захисту, що Татьков не ховається від слідства, а перебуває на лікуванні за кордоном.

Як відомо, раніше Генпрокуратура оголосила Татькова в розшук.

18 жовтня Генеральна прокуратура повідомила про підозру Татькову і судді Вищого госпсуду Артуру Ємельянову в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ.

При цьому захист Татькова повідомив, що екс-глава Вищого госпсуду виїхав на лікування за кордон.

29 вересня Верховна Рада звільнила Татькова з посади судді в порядку виконання закону "Про очищення влади" (люстрацію).

"Українська правда" у Threads

Теми: судГенпрокуратура
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