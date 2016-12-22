Суд відмовився дати добро на затримання екс-глави Вищого госпсуду – ЗМІ

Печерський районний суд Києва відмовився дозволити Генеральній прокуратурі затримання і доставку в суд колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова.



Про це повідомляють "Українські новини" в четвер, посилаючись на інформоване джерело.



"Суд відмовив у наданні дозволу на затримання і доставку в суд Татькова", - сказав співрозмовник агентства.



За попередньою інформацією, суд взяв до уваги доводи сторони захисту, що Татьков не ховається від слідства, а перебуває на лікуванні за кордоном.



Як відомо, раніше Генпрокуратура оголосила Татькова в розшук.



18 жовтня Генеральна прокуратура повідомила про підозру Татькову і судді Вищого госпсуду Артуру Ємельянову в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ.



При цьому захист Татькова повідомив, що екс-глава Вищого госпсуду виїхав на лікування за кордон.

29 вересня Верховна Рада звільнила Татькова з посади судді в порядку виконання закону "Про очищення влади" (люстрацію).