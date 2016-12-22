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ЗСУ готові виконувати новий "режим тиші" на Донбасі – штаб АТО

Четвер, 22 грудня 2016, 13:48

Збройні сили України готові до виконання рішення Тристоронньої контактної групи щодо припинення вогню з півночі 24 грудня.

Про це під час брифінгу у четвер заявив речник Міністерства оборони зпитань АТО Олександр Мотузяник, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами полковника, Збройні сили України і загалом сили антитерористичної операції неодноразово демонстрували готовність до виконання мінських домовленостей.

"Важке озброєння було відведено, було дотримано режим припинення вогню", – зазначив Мотузяник.

"І надалі ЗСУ готові виконувати мирний план президента. Разом з тим ми залишаємо за собою право у разі провокативних обстрілів з боку незаконних збройних формувань, які несуть загрозу військовослужбовцям ЗСУ, вести вогонь у відповідь", – наголосив полковник.

Водночас Мотузяник ще раз підкреслив, що Збройні сили України готові до виконання чергових рішень мінської групи.

Раніше члени Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України заявили, що підтримують режим повного припинення вогню з 00:00 24 грудня на Донбасі в зв'язку з майбутніми святами.

Валентина Романенко, УП

Теми: ДонбасМінські угоди
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