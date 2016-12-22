Активісти на авто з єврономерами перекрили центр Києва
Четвер, 22 грудня 2016, 13:57
Більше ста людей з атрибутикою "Автоєвросила" заблокували вулицю Грушевського в Києві.
Про це повідомляє кореспондент УП.
Вони приїхали на автомобілях з номерами Європейського Союзу.
Як повідомили учасники акції, вони вимагають прийняти законопроект, який дозволить користуватися автомобілями з іноземною реєстрацією терміном на один рік.
Учасниками є переважно чоловіки в спортивному одязі. Вони стоять посеред дороги, не викрикуючи жодних лозунгів.
Поліція спостерігає за ситуацією.
Роман Кравець, Олег Шанковський, УП