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Активисты на авто с еврономерами перекрыли центр Киева

Четверг, 22 декабря 2016, 13:57

Более ста человек с атрибутикой "Автоевросила" заблокировали улицу Грушевского в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент УП.

Они приехали на автомобилях с номерами Европейского Союза.

Как сообщили участники акции, они требуют принять законопроект, который позволит пользоваться автомобилями с иностранной регистрацией сроком на один год.

Участниками являются преимущественно мужчины в спортивной одежде. Они стоят посреди дороги, не выкрикивая никаких лозунгов.

Фото: Роман Кравец
Фото: Роман Кравец

Полиция наблюдает за ситуацией.

Роман Кравец, Олег Шанковский, УП

Темы: автоКиевакции
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