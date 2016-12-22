Активисты на авто с еврономерами перекрыли центр Киева
Четверг, 22 декабря 2016, 13:57
Более ста человек с атрибутикой "Автоевросила" заблокировали улицу Грушевского в Киеве.
Об этом сообщает корреспондент УП.
Они приехали на автомобилях с номерами Европейского Союза.
Как сообщили участники акции, они требуют принять законопроект, который позволит пользоваться автомобилями с иностранной регистрацией сроком на один год.
Участниками являются преимущественно мужчины в спортивной одежде. Они стоят посреди дороги, не выкрикивая никаких лозунгов.
Полиция наблюдает за ситуацией.
Роман Кравец, Олег Шанковский, УП