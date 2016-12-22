За четвер бойовики вже кілька разів намагалися захопити позиції ЗСУ

Протягом четверга бойовики вже кілька разів намагалися захопити позиції сил АТО в районі Світлодарської дуги, обстріли тривають.

Про це "Українській правді" повідомив прес-офіцер підрозділу, який перебуває на позиціях в цьому районі.

"Наразі тривають активні бойові дії, продовжується потужний обстріл наших позицій", - сказав він і додав, що обстріли відбуваються в тому числі і з важкої артилерії.

"На сьогодні уже було декілька спроб бойовиків повернути собі позиції, які вони кинули, і на яких ми закріпилися. Все йде за стандартною схемою – спочатку вони накривають наші позиції важким калібром, а потім йде піхота", - розповів він.

У повідомленні Міноборони уточнили, що з 09.00 до 09.45 терористичні угруповання чисельністю до одного взводу здійснили спробу вибити підрозділи Збройних Сил України із займаних позицій. Отримавши відсіч, ворог повторно здійснив спробу штурму.

Усі атаки відбито, противник змушений був відступити.

Втрат серед особового складу Збройних Сил України немає, втрати противника уточнюються.

У свою чергу прес-офіцер Спільного центру з контролю і координації припинення вогню Тарас Грень повідомив, що українська сторона протягом цього загострення на Світлодарській дузі намагається домогтися припинення вогню через російську сторону.

"В російській стороні СЦКК пройшла ротація, тому ефективність їхньої роботи сильно впала, однак ми весь час намагаємось добитися припинення вогню", - сказав він.

Як відомо, загострення на Світлодарській дузі в районі Луганського почалося у неділю. Бойовики почали наступ на позиції ЗСУ, були відкинуті, після чого сили АТО зайняли їхні позиції, які тримають досі.

Після цього бойовики неодноразово намагаються вибити сили АТО з цих позицій.

ОБСЄ констатує, що використання забороненої Мінськими угодами зброї за останній тиждень в зоні АТО збільшилось на 300%.

Оксана Коваленко, УП