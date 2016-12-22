У четверг боевики уже несколько раз пытались захватить позиции ВСУ

В течение четверга боевики уже несколько раз пытались захватить позиции сил АТО в районе Светлодарской дуги, обстрелы продолжаются.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-офицер подразделения, находящегося на позициях в этом районе.

"Сейчас идут активные боевые действия, продолжается мощный обстрел наших позиций", - сказал он и добавил, что обстрелы происходят, в том числе и из тяжелой артиллерии.

"На сегодняшний день уже было несколько попыток боевиков вернуть себе позиции, которые они покинули, и на которых мы закрепились. Все идет по стандартной схеме – сначала они накрывают наши позиции тяжелым калибром, а затем идет пехота", - рассказал он.

В сообщении Минобороны уточнили, что с 09.00 до 09.45 террористические группировки численностью до одного взвода предприняли попытку выбить подразделения Вооруженных Сил с занимаемых позиций. Получив отпор, враг повторно предпринял попытку штурма.

Все атаки отражены, противник вынужден был отступить. Потерь среди личного состава нет, потери противника уточняются.

В свою очередь пресс-офицер Совместного центра по контролю и координации прекращения огня Тарас Грень сообщил УП, что украинская сторона в течение обострения на Светлодарской дуге пытается добиться прекращения огня через российскую сторону.

"В российской стороне СЦКК прошла ротация, поэтому эффективность их работы сильно упала, однако мы все время пытаемся добиться прекращения огня", - сказал он.

Как известно, обострение на Светлодарской дуге в районе Луганского началось в воскресенье. Боевики начали наступление на позиции ВСУ, были отброшены, после чего силы АТО заняли их позиции, которые держат до сих пор.

После этого боевики неоднократно пытаются выбить силы АТО с этих позиций.

Оксана Коваленко, УП