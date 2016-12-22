Держсекретарем Мінфіну став заступник міністра

Конкурсна комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала Євгена Капінуса державним секретарем Міністерства фінансів.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії в четвер, повідомляють "Українські новини".

На даний момент Капінус є заступником міністра – керівником апарату Мінфіну.

Він є співзасновником благодійної організації "Центр реформ". Його дружина була помічницею Ксенії Ляпіної і є співзасновником інвестиційно-консалтингового центру "Кен".

Також конкурсна комісія повинна була обрати резервного кандидата, який протягом 1 року мав би право бути призначеним держсекретарем, якби Капінус відмовився від посади або стався б форс-мажор.

У той же час другий кандидат, який пройшов у фінал конкурсу (керівник патронатної служби Мінфіну Денис Улютін), не набрав достатньої кількості балів, щоб стати резервним кандидатом.

Як відомо, раніше Кабінет Міністрів оголосив конкурси на держсекретарів 18 міністерств, а також держсекретаря уряду, першого заступника держсекретаря і 4 заступників держсекретарів.

До призначення держсекретарів їхні повноваження виконують заступники міністрів – керівники апаратів, але не довше ніж до 1 січня 2017 року.

У грудні 2015 року Верховна Рада ввела інститут держсекретарів.