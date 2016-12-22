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Депутат у Дніпрі попався на хабарі

Четвер, 22 грудня 2016, 15:47

СБУ разом із прокуратурою затримали депутата міської ради Дніпра, який намагався дати хабар заступнику директора одного з комунальних підприємств.

Про це повідомляється на сайті Служби безпеки України.

Згідно з інформацією, зловмисник пропонував 1,5 тисячі доларів США за передачу двох автомобільних стоянок у довгострокову оренду.

Правоохоронці затримали депутата "на гарячому" у момент передачі грошей.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому міри запобіжного заходу.

Українська правда

Теми: ДніпроСБУ
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