Депутат у Дніпрі попався на хабарі

СБУ разом із прокуратурою затримали депутата міської ради Дніпра, який намагався дати хабар заступнику директора одного з комунальних підприємств.

Про це повідомляється на сайті Служби безпеки України.

Згідно з інформацією, зловмисник пропонував 1,5 тисячі доларів США за передачу двох автомобільних стоянок у довгострокову оренду.

Правоохоронці затримали депутата "на гарячому" у момент передачі грошей.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому міри запобіжного заходу.

Українська правда