Депутат у Дніпрі попався на хабарі
Четвер, 22 грудня 2016, 15:47
СБУ разом із прокуратурою затримали депутата міської ради Дніпра, який намагався дати хабар заступнику директора одного з комунальних підприємств.
Про це повідомляється на сайті Служби безпеки України.
Згідно з інформацією, зловмисник пропонував 1,5 тисячі доларів США за передачу двох автомобільних стоянок у довгострокову оренду.
Правоохоронці затримали депутата "на гарячому" у момент передачі грошей.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 369 Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому міри запобіжного заходу.
Українська правда