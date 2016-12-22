Депутат в Днипре попался на взятке

СБУ совместно с прокуратурой задержали депутата городского совета Днипра, который пытался дать взятку заместителю директора одного из коммунальных предприятий.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

Согласно информации, злоумышленник предлагал 1,5 тысячи долларов США за передачу двух автомобильных стоянок в долгосрочную аренду.

Правоохранители задержали депутата "на горячем" в момент передачи денег.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Украинская правда