Комиссия выбрала госсекретарей в министерства Семерака и Кутового

Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы выбрала Ульяну Грачеву госсекретарем Министерства аграрной политики и Геннадия Дмитренко государственным секретарем Министерства экологии и природных ресурсов.



Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в четверг, передают Украинские Новости.



Сейчас Грачева является заместителем начальника управления экономического развития и регуляторной политики департамента по вопросам и экономического развития – заместитель отдела экономического развития секретариата Кабинета министров.

Также конкурсная комиссия должна была избрать резервного кандидата, который на протяжении 1 года имел бы право быть назначенным госсекретарем, если бы Грачева отказалась от должности либо произошел бы форс-мажор.

В то же время второй кандидат, который прошел в финал конкурса (руководитель регионального контактного пункта "Продовольственная безопасность, стабильное сельское хозяйство, морские исследования и биоэкономика" программы Европейской комиссии финансирования научных исследований и инноваций "Горизонт 2020" Александр Галущенко), не набрал достаточного количества баллов, чтобы стать резервным кандидатом.

До недавнего времени Дмитренко был первым заместителем председателя Житомирской областной государственной администрации, но 15 декабря был освобожден от должности.



В то же время 3 других кандидата, которые прошли в финал конкурса, не набрали достаточного количества баллов, чтобы стать резервным кандидатами.



Ими были директор департамента экологии и природных ресурсов Кировоградской областной государственной администрации Александр Ковтунов, директор департамента стратегической экономической политики Минэкологии Леся Карнаух и директор юридической компании "Ника" Алексей Ботезат.



Оба конкурса были проведены повторно в связи с тем, что конкурсная комиссия в первый раз не выбрала госсекретарей, так как все кандидаты не набрали необходимого количества баллов.



Как известно, ранее Кабинет Министров объявил конкурс на госсекретарей 18 министерств, а также госсекретаря правительства, первого заместителя госсекретаря и 4 заместителей госсекретарей.



До назначения госсекретарей их полномочия выполняют заместители министров - руководители аппаратов, но не более чем до 1 января 2017 года.



В декабре 2015 года Верховная Рада ввела институт госсекретарей.