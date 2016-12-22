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Фейгін: У Криму затриманих довго тримають в ІТТ, порушуючи їх права

Четвер, 22 грудня 2016, 23:51

Російський адвокат Марк Фейгін заявив, що в окупованому Криму є лише одне СІЗО, затриманих довго містять в ізоляторі тимчасового тримання і тим порушують їх права.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Укрінформу".

"У Криму ситуація зі слідчими ізоляторами взагалі незрозуміла. Там існує єдине СІЗО - в Сімферополі. А також є ряд ізоляторів тимчасового тримання. ФСБ їх активно використовує. Що може виходити за рамки закону", - сказав Фейгін.

Він пояснив, що коли суд визначає арешт, затриманого вже не мають права утримувати в ІТТ, де для цього немає відповідних умов. За оціночним судженням Фейгіна, в зв'язку з різними затриманнями найчастіше згадують Севастопольський ІТТ.

Теми: Крим
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