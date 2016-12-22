Фейгин: В Крыму задержанных долго держат в ИВС, нарушая их права

Российский адвокат Марк Фейгин заявил, что в оккупированном Крыму есть лишь одно СИЗО, задержанных долго содержат в изоляторе временного содержания и этим нарушают их права.

Об этом он сообщил в интервью "Укринформу".

"В Крыму ситуация со следственными изоляторами вообще непонятная. Там существует единственное СИЗО – в Симферополе. А также есть ряд изоляторов временного содержания. ФСБ их активно использует. Что может выходить за рамки закона", - сказал Фейгин.

Он пояснил, что когда суд определяет арест, задержанного уже не имеют права содержать в ИВС, где для этого нет соответствующих условий. По оценочному суждению Фейгина, в связи с различными задержаниями чаще всего упоминают Севастопольский ИВС.