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Поліція Австралії заявила про запобігання терактам

П'ятниця, 23 грудня 2016, 02:05

Поліція Австралії затримала п'ятьох осіб за підозрою в підготовці терактів на Різдво в центрі Мельбурна.

Про це повідомляє агентство АР.

За словами головного комісара поліції в штаті Вікторія Грема Ештона, підозрювані, натхненні ІДІЛ, планували атаки на залізничній станції Фліндерс-Стріт, площі Федерації і в районі собору Святого Павла.

Відзначається, що спочатку в ході рейдів ввечері в четвер і вранці в п'ятницю було затримано сім осіб. Однак пізніше 26-річний хлопець і 20-річна дівчина були звільнені без пред'явлення звинувачень.

П'ятеро хлопців у віці від 21 і 26 років залишилися в ув'язненні. У поліції повідомили, що четверо з них уродженці Австралії, а п'ятий - єгиптянин з австралійським і єгипетським громадянством.

Нагадаємо, внаслідок наїзду вантажівки в натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні ввечері 19 грудня загинули щонайменше 12 осіб, ще більше 50 отримали поранення.

Як повідомила The Washington Times, ІДІЛ взяла на себе відповідальність за цей теракт.

"Українська правда" у Threads

Теми: Австраліятеракт
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