Полиция Австралии заявила о предотвращении терактов

Полиция Австралии задержала пять человек по подозрению в подготовке терактов на Рождество в центре Мельбурна.

Об этом сообщает агентство АР.

По словам главного комиссара полиции в штате Виктория Грэма Эштона, подозреваемые, вдохновленные ИГИЛ, планировали атаки на железнодорожной станции Флиндерс-Стрит, площади Федерации и в районе собора Святого Павла.

Отмечается, что изначально в ходе рейдов вечером в четверг и утром в пятницу были задержаны семь человек. Однако позже 26-летний парень и 20-летняя девушка были освобождены без предъявления обвинений.

Пятеро парней в возрасте от 21 и 26 лет остались в заключении. В полиции сообщили, что четверо из них уроженцы Австралии, а пятый – египтянин с австралийским и египетским гражданством.

Напомним, в результате наезда грузовика в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине вечером 19 декабря погибли по меньшей мере 12 человек, еще более 50 получили ранения.

Как сообщила The Washington Times, ИГИЛ взяла на себя ответственность за этот теракт.