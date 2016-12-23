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Насалик розповів, коли Україна відмовиться від вугілля із зони АТО

П'ятниця, 23 грудня 2016, 04:26

Україна зможе повністю диверсифікувати постачання вугілля антрацитної групи і відмовитися від вугілля з окупованих територій за 3 роки.

Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик, повідомляє "Укрінформ".

 "Ми диверсифікували постачання вугілля антрацитної групи не тільки на державних компаніях, а й на приватних ДТЕК і ТехНова. Стратегічно ми плануємо зменшувати залежність від антрациту на 30%. І через 3 роки повністю відійдемо від вугілля антрацитної групи із зони АТО", - сказав Насалик.

Раніше віце-прем'єр-міністр з питань АТО і окупованих територій Володимир Кістіон заявив, що Україна закуповує з окупованих територій Донбасу до 9 млн тонн вугілля на рік.

Теми: вугілляАТО
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