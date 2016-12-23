Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Насалик запевняє, що Україна готова до будь-яких морозів

П'ятниця, 23 грудня 2016, 09:24

Міністр енергетики Ігор Насалик стверджує, що українська енергетична система повністю готова до зими.

Про це він заявив у п'ятницю, виступаючи з трибуни Верховної Ради.

"На сьогоднішній день об'єднана енергетична система працює в повному режимі, ми готові до будь-яких температурних режимів, забезпечені повністю всіми енергетичними ресурсами, споживачі і промисловість можуть спати спокійно без будь-яких зауважень", – запевнив він.

Також міністр подякував Раді за прийняття у четвер закону 4744, який дозволить до 1 січня повністю погасити борги перед шахтарями.

"І ми ввійдем у новий рік без бюджетної заборгованості щодо вугільної галузі", – заявив Насалик.

Він також запевнив, що Україна і далі буде зменшувати свою залежність від зовнішніх енергоносіїв.

Як відомо, Верховна Рада 22 грудня в другому читанні прийняла законопроект про виділення додатково 1 млрд грн дотацій державних вуглевидобувних підприємствах.

За словами в.о. голови комітету Ради з ПЕК Олександра Домбровського, в поточному році держава вже виділила 650-670 млн грн дотацій шахтам.

Олег Шанковський, УП

Теми: енергетикаМінпаливенерговугіллягаз
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
енергетика
"Укренерго" отримає 240 мільйонів доларів грантової допомоги від Світового банку
Вітер і сонце будуть забезпечуватимуть третину світової електроенергії до 2030 року – дослідження
Енергокомпанія Ахметова розраховує на державні кредити для відновлення ТЕС
Останні новини
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
19:31
Спецпредставниця США підняла у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7
19:30
Швейцарський банк Cramer закриває представництво в Росії
Усі новини...
Реклама: