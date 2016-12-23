Насалик запевняє, що Україна готова до будь-яких морозів

Міністр енергетики Ігор Насалик стверджує, що українська енергетична система повністю готова до зими.

Про це він заявив у п'ятницю, виступаючи з трибуни Верховної Ради.

"На сьогоднішній день об'єднана енергетична система працює в повному режимі, ми готові до будь-яких температурних режимів, забезпечені повністю всіми енергетичними ресурсами, споживачі і промисловість можуть спати спокійно без будь-яких зауважень", – запевнив він.

Також міністр подякував Раді за прийняття у четвер закону 4744, який дозволить до 1 січня повністю погасити борги перед шахтарями.

"І ми ввійдем у новий рік без бюджетної заборгованості щодо вугільної галузі", – заявив Насалик.

Він також запевнив, що Україна і далі буде зменшувати свою залежність від зовнішніх енергоносіїв.

Як відомо, Верховна Рада 22 грудня в другому читанні прийняла законопроект про виділення додатково 1 млрд грн дотацій державних вуглевидобувних підприємствах.

За словами в.о. голови комітету Ради з ПЕК Олександра Домбровського, в поточному році держава вже виділила 650-670 млн грн дотацій шахтам.

Олег Шанковський, УП