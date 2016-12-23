Насалик уверяет, что Украина готова к любым морозам
Министр энергетики Игорь Насалик утверждает, что украинская энергетическая система полностью готова к зиме.
Об этом он заявил в пятницу, выступая с трибуны Верховной Рады.
"На сегодняшний день объединенная энергетическая система работает в полном режиме, мы готовы к любым температурным режимам, полностью обеспечены всеми энергетическими ресурсами, потребители и промышленность могут спать спокойно без каких-либо замечаний", – заверил он.
Также министр поблагодарил Раду за принятие в четверг закона 4744, который позволит к 1 января полностью погасить долги перед шахтерами.
"И мы войдем в новый год без бюджетной задолженности по угольной отрасли", – заявил Насалик.
Он также заверил, что Украина и дальше будет уменьшать свою зависимость от внешних энергоносителей.
Как известно, Верховная Рада 22 декабря во втором чтении приняла законопроект о выделении дополнительно 1 млрд грн дотаций государственным угледобывающим предприятиям.
По словам и.о. председателя комитета Рады по ТЭК Александра Домбровского, в текущем году государство уже выделило 650-670 млн грн дотаций шахтам.
Олег Шанковский, УП