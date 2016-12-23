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Міноборони перевірить забезпечення евакуації на Світлодарській дузі

П'ятниця, 23 грудня 2016, 10:26

Міністр оборони Степан Полторак заявив, що особовий склад в зоні антитерористичної операції забезпечений транспортом для евакуації.

Про це Полторак сказав під час години запитань до уряду в парламенті, повідомляє "Укрінформ".

"На сьогодні особовий склад, який виконує бойове завдання в зоні антитерористичної операції, виходячи з наших можливостей, забезпечений транспортом для евакуації. В цьому році ми заключили контракт на 60 автомобілів, і також планували 40 в наступному", – сказав міністр.

За його словами, при необхідному фінансуванні Міноборони готове збільшити кількість евакуаційного транспорту.

Також очільник оборонного відомства зазначив, що наразі проводиться службова перевірка стосовно ситуації з евакуацією, яка сталася на Світлодарській дузі.

"Щодо порядку забезпечення евакуації на Світлодарській дузі, то сьогодні міністерська перевірка працює. За підсумками роботи я прийму рішення", - сказав Полторак.

Водночас у прес-центрі штабу АТО у п'ятницю заявили, що в розпорядженні командирів військових частин в районі АТО є увесь необхідний медичний транспорт.

Раніше в мережі Інтернет з'явилося відео звернення одного з волонтерів, який був присутній на Світлодарській дузі під час евакуації поранених після наступу бойовиків.

За словами волонтера, поранених бійців вивозили своїми силами волонтери та небайдужі громадяни, оскільки спеціальна техніка була відсутня.

Теми: АТОМіноборони
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