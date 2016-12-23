Минобороны проверит обеспечение эвакуации на Светлодарской дуге

Министр обороны Степан Полторак заявил, что личный состав в зоне антитеррористической операции обеспечен транспортом для эвакуации.



Об этом Полторак сказал во время часа вопросов к правительству в парламенте, сообщает "Укринформ".



"На сегодня личный состав, который выполняет боевую задачу в зоне антитеррористической операции, исходя из наших возможностей, обеспечен транспортом для эвакуации. В этом году мы заключили контракт на 60 автомобилей, и также планировали 40 в следующем", – сказал министр.



По его словам, при необходимом финансировании Минобороны готово увеличить количество эвакуационного транспорта.



Также глава оборонного ведомства отметил, что в настоящее время проводится служебная проверка в отношении ситуации с эвакуацией, которая произошла на Светлодарской дуге.



"О порядке обеспечения эвакуации на Светлодарской дуге, то сегодня министерская проверка работает. По итогам работы я приму решение", – сказал Полторак.

В пресс-центре штаба АТО в пятницу заявили, что в распоряжении командиров воинских частей в районе АТО есть весь необходимый медицинский транспорт.





Ранее в сети Интернет появилось видеообращение одного из волонтеров, который присутствовал на Светлодарской дуге во время эвакуации раненых после наступления боевиков.



По словам волонтера, раненых бойцов вывозили своими силами волонтеры и неравнодушные граждане, поскольку специальная техника отсутствовала.