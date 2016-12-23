Група бойовиків атакувала бійців під Маріуполем. Є поранений

Бойовики спробували атакувати позиції сил АТО під Маріуполем, один боєць дістав легке поранення.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

"Зранку, 23 грудня, в районі населеного пункту Водяне, що на Донеччині, відбулося бойове зіткнення. До спостережного пункту українських військовослужбовців підступила ворожа група у кількості 8 осіб та відкрила вогонь у сторону українських бійців", - йдеться у повідомленні.

"Бійці Збройних Сил відкрили вогонь у відповідь, після чого противник відступив. Втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає, один військовослужбовець отримав поранення", - додали в повідомленні.

Також у Міноборони "Українській правді" уточнили, що поранення бійця кваліфікується як легке. Також УП уточнили, що йдеться про Водяне, яке знаходиться під Маріуполем.

Оксана Коваленко, УП