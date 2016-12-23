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Группа боевиков атаковала бойцов под Мариуполем. Есть раненный

Пятница, 23 декабря 2016, 11:27

Боевики попытались атаковать позиции сил АТО под Мариуполем, один боец получил легкое ранение.

Об этом говорится в сообщении Минобороны.

"Утром, 23 декабря, в районе населенного пункта Водяное, что в Донецкой области, произошло боестолкновение. К наблюдательному пункту украинских военнослужащих подошла вражеская группа в количестве 8 человек и открыла огонь в сторону украинских бойцов", - говорится в сообщении.

"Бойцы Вооруженных Сил открыли ответный огонь, после чего противник отступил. Потерь среди военнослужащих ВСУ нет, один военнослужащий получил ранение", - добавили в сообщении.

Также в Минобороны "Украинской правде" уточнили, что ранение бойца квалифицируется как легкое. Также УП уточнили, что речь идет о Водяном, которое находится под Мариуполем.

Оксана Коваленко, УП

Темы: АТОДонбасс
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