З початку загострення на Світлодарській дузі 8 бійців загинули, 1 потрапив у полон
Під час активних бойових дій на Світлодарській дузі лише 1 військовий потрапив у полон, а 8 загинули.
Про це на брифінгу 23 грудня заявив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.
"18 грудня під час активної фази на Світлодарській дузі один з військовослужбовців був поранений і потрапив у полон. Більше військових, які б опинилися в полоні, у нас немає. Принаймні за інформацією, яку подають командири підрозділів, які тримають оборону на лінії зіткнення", – сказав полковник.
Лисенко зазначив, що наразі, невідомо, чи живий цей військовий.
"Таких даних поки що немає. Ми намагаємось встановити його долю", – сказав він.
Спікер Міноборони зазначив, що всього за період з 18 грудня і по сьогодні на Світлодарській дузі загинули 8 українських військових
Раніше журналісти й волонтери повідомили, що бойовики розсилають фото й відео трьох осіб, нібито взятих у полон на Світлодарській дузі й убитих на окупованій території.
Не виключено, що бойовики могли взяти в полон і добровольців.
Валентина Романенко, УП