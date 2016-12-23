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З початку загострення на Світлодарській дузі 8 бійців загинули, 1 потрапив у полон

П'ятниця, 23 грудня 2016, 12:16
З початку загострення на Світлодарській дузі 8 бійців загинули, 1 потрапив у полон

Під час активних бойових дій на Світлодарській дузі лише 1 військовий потрапив у полон, а 8 загинули.

Про це на брифінгу 23 грудня заявив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.

"18 грудня під час активної фази на Світлодарській дузі один з військовослужбовців був поранений і потрапив у полон. Більше військових, які б опинилися в полоні, у нас немає. Принаймні за інформацією, яку подають командири підрозділів, які тримають оборону на лінії зіткнення", – сказав полковник.

Лисенко зазначив, що наразі, невідомо, чи живий цей військовий.

"Таких даних поки що немає. Ми намагаємось встановити його долю", – сказав він.

Спікер Міноборони зазначив, що всього за період з 18 грудня і по сьогодні на Світлодарській дузі загинули 8 українських військових

Раніше журналісти й волонтери повідомили, що бойовики розсилають фото й відео трьох осіб, нібито взятих у полон на Світлодарській дузі й убитих на окупованій території.

Не виключено, що бойовики могли взяти в полон і добровольців.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: АТО
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