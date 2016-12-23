С начала обострения на Светлодарской дуге 8 бойцов погибли, 1 попал в плен

Во время активных боевых действий на Светлодарской дуге только 1 украинский военный попал в плен, а 8 погибли.



Об этом на брифинге 23 декабря заявил представитель Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, отвечая на вопросы журналистов.



"18 декабря во время активной фазы на Светлодарской дуге один из военнослужащих был ранен и попал в плен. Более военных, которые оказались в плену, у нас нет. По крайней мере, по информации, которую подают командиры подразделений, которые держат оборону на линии соприкосновения", – сказал полковник.



Лысенко отметил, что пока неизвестно, жив ли этот военный.



"Таких данных пока нет. Мы пытаемся установить его судьбу", – сказал он.



Спикер Минобороны отметил, что всего за период с 18 декабря и по сей день на Светлодарской дуге погибли 8 украинских военных.



Ранее журналисты и волонтеры сообщили, что боевики рассылают фото и видео трех человек, якобы взятых в плен на Светлодарской дуге и убитых на оккупированной территории.



Не исключено, что боевики могли взять в плен и добровольцев.



Валентина Романенко, УП