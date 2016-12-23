До кінця останнього в році засідання Ради досиділи 20 нардепів

Заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд закрила пленарне засідання парламенту в 2016 році, на наступне засідання народні депутати зберуться 17 січня 2017 року.



Про це повідомляє 23 грудня "Інтерфакс-Україна".



В кінці робочого дня п'ятниці в сесійній залі залишилося близько 20 парламентаріїв.



У той же час не обійшлося без інцидентів. Між позафракційним народним Михайлом Головком і народним депутатом з фракції "Блок Петра Порошенка" Павлом Кишкарем сталася бійка.



В ході виступу з парламентської трибуни депутат Головко торкнувся питання компанії ПАТ "Укргазвидобування". Зокрема він говорив про те, що ця компанія повинна бути безпосередньо підпорядкована Кабінету міністрів.



В ході його виступу Кишкар кілька разів висловлював обурення і називав брехнею деякі дані, озвучені колегою з трибуни Ради.



Після завершення виступу Головка, між ним і Кішкарем сталася словесна перепалка, яка перейшла в штовханину.



Парламентаріїв розборонили колеги.



Згідно з календарним планом сесії, наступний тиждень з 26 по 30 грудня 2016 року народні депутати проводять зустрічі в округах з виборцями, а два перші тижня січня – в комітетах і фракціях.



Наступний пленарний тиждень відбудеться з 17 по 20 січня 2017 року.