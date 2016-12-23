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До конца последнего в году заседания Рады досидели 20 нардепов

Пятница, 23 декабря 2016, 13:36

Заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид закрыла пленарное заседание парламента в 2016 году, на следующее заседание народные депутаты соберутся 17 января 2017 года.

Об этом сообщает 23 декабря "Интерфакс-Украина".

В конце рабочего дня пятницы в сессионном зале осталось около 20 парламентариев.

В то же время не обошлось без инцидентов. Между внефракционным народным Михаилом Головко и народным депутатом из фракции "Блок Петра Порошенко" Павлом Кишкарем произошла потасовка.

В ходе выступления с парламентской трибуны депутат Головко затронул вопрос компании ПАО "Укргазвыдобування". В частности он говорил о том, что эта компания должна быть напрямую подчинена Кабинету министров.

В ходе его выступления Кишкарь несколько раз высказывал возмущение и называл враньем некоторые данные, озвученные коллегой с трибуны Рады.

После завершения выступления Головко, между ним и Кишкарем произошла словесная перепалка, которая перешла в потасовку.

Парламентариев разняли коллеги.

Согласно календарному плану сессии, следующую неделю с 26 по 30 декабря 2016 года народные депутаты проводят встречи в округах с избирателями, а две первые недели января – в комитетах и фракциях.

Следующая пленарная неделя состоится с 17 по 20 января 2017 года.

Темы: Верховная Рада
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