Полиция подтвердила гибель украинца во время теракта в Берлине

В результате теракта в Берлине 19 декабря погиб гражданин Украины.

Об этом в своем твиттере написал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"К сожалению, немецкая полиция официально подтвердила гибель гражданина Украины в результате теракта в Берлине 19 декабря", – сообщил он.

Как известно, в результате наезда грузовика на толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине вечером 19 декабря погибли по меньшей мере 12 человек, еще 49 человек получили ранения.

Позже стало известно, что в кабине грузовика было найдено тело польского водителя, тогда как нападавшему удалось скрыться

В пятницу стало известно, что подозреваемый погиб в Италии во время перестрелки с полицией. Им оказался гражданин Туниса Анис Амри.

Олег Шанковский, УП