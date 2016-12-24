Боевики пока соблюдают "тишину"

По состоянию на утро субботы режим прекращения огня, о котором было договорено ранее, соблюдается.

Об этом сообщил руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон Анатолий Петренко.

"По состоянию на утро 24 декабря украинская сторона СЦКК подтверждает о введении всеобъемлющего, устойчивого, бессрочного прекращения огня, начиная с 00.00 24 декабря 2016 года", - говорится на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Согласно сообщению, по всей линии соприкосновения установлена тишина.

Офицеры украинской стороны СЦКК продолжают мониторинг и наблюдение за соблюдением режима прекращения огня. О любых изменениях в обстановке будет немедленно проинформирована СММ ОБСЕ.

Как известно, 21 декабря члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали режим полного прекращения огня с 00:00 24 декабря на Донбассе в связи с предстоящими праздниками.

23 декабря вечером разведка штаба АТО сообщила, что российско-оккупационные войска планируют осуществить ряд провокационных обстрелов с применением запрещенного минскими договоренностями оружия с целью вызвать ответный огонь и обвинить украинскую сторону в нарушении режима тишины.

Украинская правда