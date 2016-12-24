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АТО: одного бійця поранено, четверо отримали контузію

Субота, 24 грудня 2016, 11:45
АТО: одного бійця поранено, четверо отримали контузію

За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, один отримав поранення та четверо – контузію.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в суботу.

"Внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військ немає, один військовослужбовець отримав поранення, четверо – контузію", - сказав він.

Речник Міноборони з питань АТО також повідомив, що станом на 11 годину ранку суботи, противник порушив домовленості про припинення вогню, здійснивши 4 обстріли на Луганському та Маріупольському напрямках.

Крім того, за словами Лисенка, за минулу добу на Луганському напрямку зафіксовано 10 обстрілів, половина з яких із важкого озброєння.

На Донецькому напрямку – 19 обстрілів, з яких 13 із важкого озброєння, а також 1 бойове зіткнення.

На Маріупольському напрямку 19 обстрілів, 11 з важкого озброєння, і 1 бойове зіткнення.

Українська правда

Теми: АТО
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