АТО: один боец ранен, четверо получили контузию

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, один получил ранения и четверо - контузию.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в субботу.

"В результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, один военнослужащий получил ранения, четверо - контузию", - сказал он.

Спикер Минобороны по вопросам АТО также сообщил, что по состоянию на 11:00 утра субботы, противник нарушил договоренности о прекращении огня, осуществив 4 обстрела на Луганском и Мариупольском направлениях.

Кроме того, по словам Лысенко, за минувшие сутки на Луганском направлении зафиксировано 10 обстрелов, половина из которых из тяжелого вооружения.

На Донецком направлении - 19 обстрелов, из которых 13 с тяжелого вооружения, а также 1 боестолкновение.

На Мариупольском направлении 19 обстрелов, 11 из них с тяжелого вооружения, и 1 боестолкновение.

Украинская правда