Порошенко: народ добре розрізняє популістів – що з вилами, що з косами

Президент Петро Порошенко вважає високу явку на виборах в об'єднаних територіальних громадах свідченням підтримки децентралізації в суспільстві.

Про це він заявив під час відеозвернення до учасників Форуму новообраних голів та депутатів об’єднаних територіальних громад, повідомляє прес-служба президента.

За його словами, на цих виборах явка громадян виявилася значно вищою, ніж на загальнонаціональних місцевих виборах минулого року, а деінде - взагалі вийшла на рівень президентських чи парламентських виборів.

"Вибори стали свого роду міні-плебісцитом на підтримку децентралізації. Така активність виборців в купі з вашою перемогою демонструє, що люди не просто повірили в децентралізацію, а рішуче її підтримали", - зазначив Порошенко.

Він повідомив, що за рік завдяки змінам до податкового та бюджетного законодавства надходження лише власних доходів місцевих бюджетів об’єднаних громад зросли більше ніж утричі.

За його словами, в цілому загальний фонд місцевих бюджетів збільшився ушестеро в порівнянні із надходженнями до бюджетів місцевих рад, які увійшли до складу об’єднань.

Президент додав, що загалом по країні загальний фонд всіх місцевих бюджетів, тобто власні доходи та субвенції, зріс лише за рік в півтора рази.

"Реформа із децентралізації є однією з ключових, і ми будемо продовжувати її, забезпечуючи громади дієвими повноваженнями та реальними коштами. Наступного року наявні об’єднані місцеві громади отримають можливість використати близько дев’яти мільярдів гривень на важливі проекти – лікарні, дороги, котельні, тощо", - сказав Порошенко.

За його словами, на порядку денному – розширення повноважень органів місцевого самоврядування в управлінні земельними ресурсами.

В той же час, за словами президента, окремі політичні сили не полишають зусиль дестабілізувати ситуацію всередині країни, використовуючи для цього всі методи: від махрового популізму до псевдомасових протестів.

"Але український народ вже добре розрізняє тих, хто готовий нести відповідальність за країну та робити реальні справи від популістів всіх кольорів - що з вилами, що з косами", - зазначив Порошенко.

Українська правда