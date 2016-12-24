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Порошенко: народ хорошо различает популистов - что с вилами, что с косами

Суббота, 24 декабря 2016, 15:29

Президент Петр Порошенко считает высокую явку на выборах в объединенных территориальных общинах свидетельством поддержки децентрализации в обществе.

Об этом он заявил в видеообращении к участникам Форума новоизбранных глав и депутатов объединенных территориальных общин, сообщает пресс-служба президента.

По его словам, на этих выборах явка граждан оказалась значительно выше, чем на общенациональных местных выборах в прошлом году, а кое-где - вообще вышла на уровень президентских или парламентских выборов.

"Выборы стали своего рода мини-плебисцитом в поддержку децентрализации. Такая активность избирателей в сочетании с вашей победой демонстрирует, что люди не просто поверили в децентрализацию, а решительно ее поддержали", - отметил Порошенко.

Он сообщил, что за год благодаря изменениям в налоговое и бюджетное законодательство поступления только собственных доходов местных бюджетов объединенных общин выросли более чем втрое.

По его словам, в целом общий фонд местных бюджетов увеличился в шесть раз по сравнению с поступлениями в бюджеты местных советов, которые вошли в состав объединений.

Президент добавил, что в целом по стране общий фонд всех местных бюджетов, то есть собственные доходы и субвенции, вырос всего за год в полтора раза.

"Реформа по децентрализации является одной из ключевых, и мы будем продолжать ее, обеспечивая общины действенными полномочиями и реальными средствами. В следующем году имеющиеся объединенные местные общины получат возможность использовать около девяти миллиардов гривен на важные проекты - больницы, дороги, котельные, и т.д.", - сказал Порошенко.

По его словам, на повестке дня - расширение полномочий органов местного самоуправления в управлении земельными ресурсами.

В то же время, по словам президента, отдельные политические силы не оставляют усилий дестабилизировать ситуацию внутри страны, используя для этого все методы: от махрового популизма до псевдомасових протестов.

"Но украинский народ уже хорошо различает тех, кто готов нести ответственность за страну и делать реальные дела от популистов всех цветов - что с вилами, что с косами", - отметил Порошенко.

Украинская правда

Темы: Порошенковиборы
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