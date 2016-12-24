Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Різдво та Новий рік у Європі посилили заходи безпеки

Субота, 24 грудня 2016, 20:23

Після теракту у Берліні  у країнах ЄС посилили заходи безпеки на час свят.

Як пише DW, німецька поліція повідомляє про посилені заходи безпеки в аеропортах, на вокзалах, а також на кордонах.

Представниця Федеральної поліції Хелві Абс повідомила, що збільшена кількість нарядів і усі поліцейські мають при собі зброю та вдягнуті у куленепробивні жилети.

"Подальші дані щодо забезпечення заходів безпеки не надаються з тактичних міркувань", - повідомила представниця поліції.

На 24-26 грудня та з 31 грудня до 6 січня у Римі заборонили в'їзд вантажівок до центру міста, зазначає агенція dpa.

Виняток зроблять лише для доставки продуктів, медикаментів, пошти та інкасаторських машин, на 350 ринках міста посилять поліцейський контроль.

В якості запобіжного заходу міська влада також заборонила феєрверки на Новий рік. Заходи безпеки посилили в інших містах Італії. 

В Іспанії регіональним правоохоронним органам розіслали рекомендації щодо посилення контролю в громадських місцях. Зокрема, пропонується встановлювати загородження чи використовувати патрульні машини як бар'єри на вході до місць великого скупчення людей.

У Франції посилять охорону найбільш популярних різдвяних ярмарків у країні. Керівник національної поліції країни Жан-Марк Фалькон в інтерв'ю газеті Journal du Dimanche зазначив, що цьогоріч на святкових ринках працює не лише поліція, але й спеціальні загони для "практично миттєвих відповідних дій" у разі екстреної ситуації.

У Великобританії поліція переглянула свій план організації безпеки у місцях масового зібрання людей. На різдвяні ярмарки відрядили більше поліцейських. Крім того, як передає інформагентство AFP, протягом 3 місяців перекриватимуть дороги до Букінгемського палацу на час зміни варти - з 10:45 до 12:30 за місцевим часом.

Теми: ЄСсвяткуваннятероризм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
ЄС
Лідери ЄС і Латинської Америки обговорять війну в Україні
У Європі розглядають можливість санкцій проти російського алюмінію – ЗМІ
Інформацію про колаборантів, які втекли в ЄС, почали вносити в базу Інтерполу
Останні новини
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
19:31
Спецпредставниця США підняла у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7
Усі новини...
Реклама: