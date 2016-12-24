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"Повна тиша" в АТО: 28 обстрілів з боку бойовиків, поранено бійця ЗСУ

Субота, 24 грудня 2016, 22:06
Повна тиша в АТО: 28 обстрілів з боку бойовиків, поранено бійця ЗСУ

Протягом суботи представники ОРДЛО 28 разів обстрілювати позиції сил АТО з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, в результаті провокаційного вогню бойовиків один український військовослужбовець отримав поранення.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО ввечері 24 грудня. 

"Починаючи з 00:00 24 грудня Збройні Сили України суворо дотримуються досягнутих домовленостей стосовно дотримання режиму припинення вогню. ... Зважаючи на зазначене та у разі продовження провокаційних обстрілів позицій наших військ ЗСУ будуть вимушені адекватно реагувати для запобігання втрат серед особового складу", - заявили у штабі. 

Як відомо, 21 грудня члени тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України узгодили режим повного припинення вогню з 00:00 24 грудня на Донбасі в зв'язку з майбутніми святами.

За даними українській сторони СЦКК, станом на ранок суботи режим припинення вогню  дотримувався, однак згодом у штабі АТО повідомили, що бойовики здійснили 5 провокаційних обстрілів позицій сил ЗСУ. 

23 грудня ввечері розвідка штабу АТО повідомила, що російсько-окупаційні війська планують здійснити низку провокаційних обстрілів

За даними штабу АТО, станом на 18:00 24 грудня зафіксовано 23 обстріли, найбільшу кількість обстрілів у зоні проведення АТО зафіксовано на Маріупольському напрямку поблизу населених пунктів Мар’їнка, Широкине та Водяне. 

Теми: АТОДонбас
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