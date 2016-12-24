Влада Туреччини веде розслідування щодо 10 тис користувачів соцмереж

Влада Туреччини веде розслідування щодо більш ніж 10 000 користувачів соціальних мереж.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Туреччини.

Користувачів соцмереж підозрюють в діяльності, пов'язаної з тероризмом або образливими висловлюваннями на адресу уряду.

24 грудня турецьке МВС заявило, що це є частиною урядової "боротьби з тероризмом, яка з рішучістю триває всюди, в тому числі і в соціальних мережах".

Силове відомство також вказало, що більше 1600 людей були звинувачені в "пропаганді або виправданні тероризму" або "образі державних чиновників" і заарештовані після спроби державного перевороту в липні. Більшість з них були випущені на випробувальний термін, але 84 залишаються за гратами.

Раніше повідомлялося, що у Туреччині після спроби державного перевороту більш ніж 120 тисяч осіб були звільнені з державних органів, понад 80 тисяч осіб були затримані та більше 40 тисяч - заарештовані.