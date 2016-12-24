Власти Турции ведут расследования в отношении 10 тыс пользователей соцсетей

Власти Турции ведут расследования в отношении более 10 000 пользователей социальных сетей.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Министерство внутренних дел Турции.

Пользователей соцсетей подозревают в деятельности, связанной с терроризмом или оскорбительными высказываниями в адрес правительства.

24 декабря турецкое МВД заявило, что это является частью правительственной "борьбы с терроризмом, которая с решимостью продолжается везде, в том числе и в социальных сетях".

Силовое ведомство также указало, что более 1600 человек были обвинены в "пропаганде или оправдании терроризма" или "оскорблении государственных чиновников" и арестованы после попытки государственного переворота в июле. Большинство из них были выпущены на испытательный срок, но 84 остаются за решеткой.

Вскоре после попытки государственного переворота Турция объявила чрезвычайное положение, и десятки тысяч людей были арестованы или уволены со своих рабочих мест в государственном секторе.

Ранее сообщалось, что в Турции после попытки государственного переворота более 120 тысяч человек были уволены из государственных органов, более 80 тысяч человек были задержаны и более 40 тысяч - арестованы.