Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" принижують в СІЗО і ФСБ - правозахисники

Кримські політв'язні, обвинувачені у "справі Хізб ут-Тахрір", піддаються активному моральному і фізичному тиску з боку співробітників ФСБ.

Про це повідомив координатор об'єднання "Кримська солідарність" Абдурешит Джеппаров за результатами дев'ятої зустрічі учасників об'єднання в Сімферополі 24 грудня, передають "Крим.Реаліі".

"На зустрічі повідомили про принизливий спосіб перевезення фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" з СІЗО в ФСБ. Крім того, що їх перевозили в наручниках, руки ззаду, з мішками на голові, лежачи на підлозі обличчям вниз, їх витягали з машини за ноги. Не обійшлося без стусанів. Звичайно ж, в таких умовах їм необхідна будь-яка можлива моральна підтримка", - заявив він.

За його словами, в умовах ув'язнення у багатьох фігурантів справи погіршився стан здоров'я.

"На зустрічі була озвучена зведена довідка про стан здоров'я кримських політв'язнів - лише у двох з них збереглося відносно нормальне здоров'я, у всіх інших почалися серйозні погіршення", - зазначив правозахисник.

Фігуранти ялтинської справи "Хізб ут-Тахрір" перебувають у в'язниці вже майже рік. Перших чотирьох обвинувачених заарештували 11 лютого 2016 року.

Мусульманська політична організація "Хізб ут-Тахрір" визнана терористичною в Росії. Правозахисники вважають заарештованих ялтинців політичними в'язнями.