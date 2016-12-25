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Фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" подвергаются унижениям в СИЗО и ФСБ – правозащитники

Воскресенье, 25 декабря 2016, 00:33

Крымские политзаключенные, обвиняемые по "делу Хизб ут-Тахрир", подвергаются активному моральному и физическому давлению со стороны сотрудников ФСБ.

Об этом сообщил координатор объединения "Крымская солидарность" Абдурешит Джеппаров по результатам девятой встречи участников объединения в Симферополе 24 декабря, передают "Крым.Реалии".

"На встрече сообщили про унизительный способ перевозки фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" из СИЗО в ФСБ. Помимо того, что их перевозили в наручниках, руки сзади, с мешками на голове, лежа на полу лицом вниз, их вытаскивали из машины за ноги. Не обошлось без пинков. Конечно же, в таких условиях им необходима любая возможная моральная поддержка", – заявил он.

По его словам, в условиях заключения у многих фигурантов дела ухудшилось состояние здоровья.

"На встрече была озвучена сводная справка о состоянии здоровья крымских политузников – лишь у двух из них сохранилось относительно нормальное здоровье, у всех остальных начались серьезные ухудшения", – отметил правозащитник.

Фигуранты ялтинского дела "Хизб ут-Тахрир" находятся в тюрьме уже почти год. Первых четырех обвиняемых арестовали 11 февраля 2016 года.

Мусульманская политическая организация "Хизб ут-Тахрир" признана террористической в России. Правозащитники считают арестованных ялтинцев политическими заключенными.

Темы: Крымполитзаключенные
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