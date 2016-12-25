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За добу на Донбасі знешкодили 41 вибухонебезпечний предмет

Неділя, 25 грудня 2016, 03:42

23 грудня на території Донецької області піротехніки ДСНС вилучили і знешкодили 41 вибухонебезпечний предмет.

Про це повідомляє прес-центр ДСНС.

"Так, на території Слов’янського району Донецької області піротехніки вилучили та знешкодили 1 мінометну міну калібром 120 мм, 11 артилерійських снарядів калібром 76 мм, 9 артилерійських снарядів калібром 75 мм, 5 гранат Ф 1, 4 гранати РГД 33 та 9 підривників", - йдеться в повідомленні.

Також на території міста Бахмут фахівці знешкодили 1 мінометну міну калібром 82 мм, а на території Красногорівки - фрагмент РПГ-7.

"Українська правда" у Threads

Теми: Донбас
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