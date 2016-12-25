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За сутки на Донбассе обезвредили 41 взрывоопасный предмет

Воскресенье, 25 декабря 2016, 03:42

23 декабря на территории Донецкой области пиротехники ГСЧС изъяли и обезвредили 41 взрывоопасный предмет.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

"Так, на территории Славянского района Донецкой области пиротехники изъяли и обезвредили 1 минометную мину калибром 120 мм, 11 артиллерийских снарядов калибром 76 мм, 9 артиллерийских снарядов калибром 75 мм, 5 гранат Ф 1, 4 гранаты РГД 33 и 9 подрывников", - говорится в сообщении.

Также на территории города Бахмут специалисты обезвредили 1 минометную мину калибром 82 мм, а на территории Красногоровки - фрагмент РПГ-7.

Темы: Донбасс
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