Нетаньяху викликав послів 9 країн через резолюцію РБ ООН - ЗМІ

Прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Ізраїлю Біньямін Нетаньяху розпорядився викликати послів низки країн на бесіду, де в жорсткій формі від них вимагатимуть пояснень щодо голосування в РБ ООН.

Як повідомляє ізраїльський 9 канал з посиланням на місцеве видання Walla, мова йде про послів країн, з якими у Ізраїлю існують дипломатичні відносини: Китаю, Франції, Росії, США, Єгипту, Японії, Нової Зеландії, України та Уругваю.

Видання відзначає, що в неділю зранку представники МЗС Ізраїлю вже розмовляли на цю тему з послом Великобританії. Зустрічі з послами інших країн мають пройти в неділю.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про скасування офіційного візиту Гройсмана до Ізраїлю, який планувався на 27-28 грудня.

Скасування пов'язане з ситуацією навколо голосування в Раді Безпеки ООН по резолюції, яка закликала Ізраїль припинити будівництво поселень на палестинських територіях. З 15 членів Ради Безпеки ООН 14, включно з Україною, проголосували за резолюцію і тільки США утрималися, але при цьому не скористалися своїм правом вето.

Прес-секретар Гройсмана Дмитро Столярчук заявив, що прем'єр переніс візит до Ізраїлю на невизначений термін.

Разом з тим, екс-глава МЗС Ізраїлю, депутат кнесету Ципі Лівні виступила з різкою критикою скасування візиту Гройсмана до цієї країни.

Українська правда