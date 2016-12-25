Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У анексованому Криму прибрали з посади "міністра економіки"

Неділя, 25 грудня 2016, 13:48

У анексованому Росією Криму з посади міністра економічного розвитку звільнено Валентина Демидова.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на прес-службу призначеного Кремлем глави Криму Сергія Аксьонова.

Повідомляється, що Демидов написав заяву про звільнення з посади, яку обіймав останні 1,5 роки, за власним бажанням. 

Указу Аксьонова про звільнення міністра на офіційному сайті Радміну Криму наразі немає.

Демидов очолив Мінекономрозвитку Криму у червні 2015 року, раніше він працював головою адміністрації Армянська.

Теми: КримРосіяанексія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Крим
Археологи окупантів шукають "докази" приналежності Херсонесу до Росії – ЦНС
Путіну доповіли про пожежу на полігоні в Криму
На військовому полігоні в Криму вже кілька годин триває детонація
Останні новини
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
19:31
Спецпредставниця США підняла у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7
Усі новини...
Реклама: