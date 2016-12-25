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В аннексированном Крыму убрали с должности "министра экономики"

Воскресенье, 25 декабря 2016, 13:48

В аннексированном Россией Крыму с должности министра экономического развития уволен Валентин Демидов.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу назначенного Кремлем главы Крыма Сергея Аксенова.

Сообщается, что Демидов написал заявление об увольнении с должности, которую занимал последние 1,5 года, по собственному желанию.

Указа Аксенова об увольнении министра на официальном сайте Совмина Крыма пока нет.

Демидов возглавил Минэкономразвития Крыма в июне 2015 года, ранее он работал главой администрации Армянска.

Темы: КрымРосcияаннексия
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