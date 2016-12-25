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Лютий очолив поліцію Черкащини - ЗМІ

Неділя, 25 грудня 2016, 21:45
Лютий очолив поліцію Черкащини - ЗМІ

Валерій Лютий - екс-радник мера Харкова Геннадія Кернеса, екс-начальник поліції Кривого Рогу, екс-заступник начальника ГУ МВС в Харківській області - очолив управління поліції Черкаської області. 

Про це повідомляє місцеве ЗМІ "Інфоміст" з посиланням на прес-службу ГУНП у Черкаській області.

Згідно з повідомленням ЗМІ, представлення Лютого особовому складу відбулося 24 грудня за участі в.о. керівника Нацполіції Вадима Трояна  без попереднього анонсу.

Повідомлень про призначення та представлення Лютого на сайті Нацполіції наразі немає, однак його прізвище є у списку керівників територіальних органів поліції. 

 
Прізвище Лютого вже внесли до списку керівників терорганів Нацполіції.

"Під час заслуховування стану ряду кримінальних проваджень було повідомлено особовому складу, що керівництво Нацполіції ухвалило рішення про призначення Лютого Валерія Васильовича керівником Головного управління Нацполіції в Черкаській області. Коли його хотіли призначати в листопаді, виникли питання щодо схвалення призначення Лютого громадськістю. Тому наказ про його призначення призупинили", - повідомив речник ГУНП в Черкаській області Дмитро Грищенко.

"Згодом були проведені консультації із громадськістю, після яких таки ухвалили рішення, що Лютий очолюватиме ГУ Нацполіції у Черкаській області", - додав він.

Як відомо, Лютий працює в органах внутрішніх справ з 1985 року. У різний час він займав посади начальника ДАІ Харкова і Харківської області, заступника начальника ГУ МВС в Харківській області. У 2010 Лютий році пішов з МВС на пенсію, а в 2013-му - став радником мера Харкова Геннадія Кернеса з питань транспорту.

У вересні 2015 року Лютий очолив поліцію Кривого Рогу. Під час виборів мера міста нардеп Єгор Соболєв заявляв, що начальник поліції Лютий побив його помічника Віталія Чернявського.

У листопаді, після того, як стало відомо, що Лютого планують призначити главою облуправління Нацполіції, черкаські активісти звернулися до глави МВС Арсена Авакова та заявили, що виступають категорично проти його призначення.

У своєму зверненні активісти звернули увагу, що за результатами атестації Лютий був рекомендований на пониження в посаді через низькі бали, отримані на тестуванні.

"Ця людина була радником одіозного мера Харкова Геннадія Кернеса, який на виборах в Кривому Розі сприяв фальсифікаціям на користь представника "Опоблоку" Юрія Вілкула, а будь-яких успіхів у боротьбі зі злочинністю громада Кривого Рогу не бачить", - заявили активісти.

Екс-глава  Нацполіції Хатія Деканоідзе пообіцяла відреагувати на ситуацію з призначенням нового глави Нацполіції в Черкаській області, взявши до уваги думку громадськості.

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяЧеркаська область
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