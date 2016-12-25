Лютый возглавил полицию Черкасской области - СМИ

Валерий Лютый - экс-советник мэра Харькова Геннадия Кернеса, экс-начальник полиции Кривого Рога, экс-заместитель начальника ГУ МВД в Харьковской области - возглавил управление полиции Черкасской области.

Об этом сообщает местное СМИ "Інфоміст" со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Черкасской области.

Согласно сообщениям СМИ, представление Лютого личному составу состоялось 24 декабря при участии и.о. руководителя Нацполиции Вадима Трояна без предварительного анонса.

Сообщений о назначении и представлении Лютого на сайте Нацполиции в настоящее время нет, однако его фамилия числится в списке руководителей территориальных органов полиции.

Прізвище Лютого вже внесли до списку керівників терорганів Нацполіції.

"Во время заслушивания ситуации по ряду уголовных производств было сообщено личному составу, что руководство Нацполиции приняло решение о назначении Валерия Лютого руководителем Главного управления Нацполиции в Черкасской области. Когда его хотели назначать в ноябре, возникли вопросы об одобрении назначения Лютого общественностью. Поэтому приказ о его назначения приостановили", - сообщил спикер ГУНП в Черкасской области Дмитрий Грищенко.

"Позже были проведены консультации с общественностью, после которых все-таки приняли решение, что Лютый будет возглавлять ГУ Нацполиции в Черкасской области", - добавил он.

Как известно, Лютый работает в органах внутренних дел с 1985 года. В разное время он занимал должности начальника ГАИ Харькова и Харьковской области, заместителя начальника ГУ МВД в Харьковской области. В 2010 году Лютый ушел из МВД на пенсию, а в 2013-м - стал советником мэра Харькова Геннадия Кернеса по вопросам транспорта.

В сентябре 2015 года Лютый возглавил полицию Кривого Рога. Во время выборов мэра города нардеп Егор Соболев заявлял, что Лютый избил его помощника Виталия Чернявского.

В ноябре, после того, как стало известно, что Лютого планируют назначить главой облуправления Нацполиции, черкасские активисты обратились к главе МВД Арсену Авакову и заявили, что выступают категорически против его назначения.

В своем обращении активисты обратили внимание, что по результатам аттестации Лютый был рекомендован на понижение в должности из-за низких баллов, полученных на тестировании.

"Этот человек был советником одиозного мэра Харькова Геннадия Кернеса, который на выборах в Кривом Роге способствовал фальсификации в пользу представителя "Оппоблока" Юрия Вилкула, а каких-либо успехов в борьбе с преступностью общественность Кривого Рога не видит", - заявили активисты.

Экс-глава Нацполиции Хатия Деканоидзе пообещала отреагировать на ситуацию с назначением нового главы Нацполиции в Черкасской области, приняв во внимание мнение общественности.