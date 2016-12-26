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Директора згорілого ринку біля "Лісової" викликали на допит

Понеділок, 26 грудня 2016, 00:09

За фактом пожежі на ринку біля станції метро "Лісова" у Києві слідчим відділом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, директора ринку викликано на допит.

Про це повідомив Олександр Косовський — начальник Деснянського управління поліції Києва в ефірі Громадського.

 "Слідчим відділом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей", — сказав він.

Крім того Косовський зазначив, після допиту директора у слідчого буде встановлено, на яких підставах ринок функціонував.

"Спілкувались із директором ринку. На завтра на 9 годину дана особа буде на допиті у слідчого із усіма необхідними документами на право підприємницької діяльності. Слідчий відділ визначить, на яких підставах функціонував ринок", — повідомив начальник Деснянського управління поліції.

За його словами, зазначена стаття по справі передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років.

У свою чергу Світлана Водолага, речниця головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у місті Києві, повідомила, що ринок не перевірявся з 2014 року через мораторій на перевірки.

"Ринок перевірявся останній раз у 2014 році. Ми не мали змогу перевіряти об’єкт у зв’язку з мораторієм на перевірки, адже господар ринку перебуває на спрощеній системі оподаткування", — сказала вона.

За її словами, причинами пожежі займаються правоохоронні органи. Після проведення експертиз буде встановлена точна причина пожежі. Наразі правоохоронці розглядають різні версії пожежі: від умисного підпалу до порушення правил пожежної безпеки.

Як відомо, займання в торгівельних рядах секонд-хенду виникло 25 грудня об 11:41.  Під час гасіння пожежі та розбору згорілих конструкцій рятувальники виявили тіло жінки.

Теми: Київполіція
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